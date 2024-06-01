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Премьер Грузии не считает ценным заключение БДИПЧ ОБСЕ по закону об иноагентах

Премьер Грузии не считает ценным заключение БДИПЧ ОБСЕ по закону об иноагентах Заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о принятом в Грузии законе "О прозрачности иностранного влияния" не представляет правовой ценности.
В регионе
1 июня 2024 г. 00:46
Премьер Грузии не считает ценным заключение БДИПЧ ОБСЕ по закону об иноагентах

Заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о принятом в Грузии законе "О прозрачности иностранного влияния" не представляет правовой ценности.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, документ БДИПЧ ОБСЕ несет рекомендательный характер и аналогичен заключению Венецианской комиссии.

"Документ БДИПЧ ОБСЕ имеет ровно ту же цену, что и документ Венецианской комиссии. Это рекомендательный документ, и мы обязаны учесть только те замечания, которые основаны на правовых аргументах. В этом случае документ БДИПЧ ОБСЕ не основывается ни на каких правовых аргументах, практически повторяет заключение Венецианской комиссии, по которому прозрачность - это плохо, в то время как мы все знаем, что прозрачность - одна из важнейших европейских ценностей и не может быть плохой. Соответственно, документ, который говорит, что прозрачность - это плохо, для нас не может иметь правовой ценности", - сказал Кобахидзе журналистам.

Напомним, что Венецианская комиссия 21 мая опубликовала свое заключение по принятому в Грузии закону. Она настоятельно рекомендует властям страны отменить его. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" назвала документ лишенным правовых оснований.

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