Премьер Грузии назвал условия восстановления дипотношений с Россией

Дипломатические отношения с Россией не будут возобновлены без восстановления территориальной целостности Грузии.

Дипломатические отношения с Россией не будут возобновлены без восстановления территориальной целостности Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche.

"У нас нет дипломатических отношений, и не будет без восстановления территориальной целостности Грузии. Но, опять же, мы проводим прагматичную политику. Без прагматизма, конечно, Грузия не выживет", – заявил он.

Это, по словам Кобахидзе, один из главных уроков истории страны. При этом, как отметил премьер, есть конкретные направления в тех отношениях, которые связаны с территориальной целостностью Грузии.

"Без восстановления территориальной целостности нашей страны, конечно, дипломатические отношения восстановлены не будут. Это также является юридическим вопросом, не только политическим, но и правовым", – добавил Кобахидзе.

Между Грузией и Россией до сих пор нет дипломатических отношений, нет политических связей, нет политических контактов, поэтому эта часть коммуникации, как отметил премьер, просто крайне ограничена.

"Но у нас есть торговые, экономические отношения, такова сегодняшняя ситуация, и мы намерены сохранить эту картину в наших отношениях", – добавил премьер.

Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил $5,4 млрд. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.