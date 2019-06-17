Премьер Грузии назвал слухами новости о его отставке

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал новости о его отставке слухами.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава правительства заявил на проведенном брифинге.

М.Бахтадзе назвал распространенные новости об отставке несерьезными: "Мне трудно делать какие-либо серьезные заявления в связи с этим. Мы с командой исполняем программу правительства. Это очень важно, я несу ответственность перед народом и парламентом".

Отметим, что некоторые грузинские СМИ распространили информацию, что премьер М.Бахтадзе подаст в отставку и премьером будет назначена министр регионального развития и инфраструктуры Мая Цкитишвили.