Премьер Грузии назвал позорной резолюцию Европарламента

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом он заявил в Берлине, где была организована международная туристическая ярмарка.

Европарламент в середине февраля этого года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались.

В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС".

Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили.