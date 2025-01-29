Премьер Грузии назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ о повторных выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ, призывающую власти республики провести новые парламентские выборы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ, призывающую власти республики провести новые парламентские выборы.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу "Имеди".

"Это решение показывает, что европейская бюрократия находится в довольно тяжелом положении. Это касается как Брюсселя, так и Страсбурга. И очередным проявлением этого стала несправедливость, которую мы сегодня увидели. Даже больше чем несправедливость, это было абсолютно абсурдным решением", - сказал Кобахидзе.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с тем условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы. Права грузинской делегации будут ограничены, а полномочия пересмотрены в апреле. В связи с этим глава грузинской делегации Тея Цулукиани заявила, что Грузия прекращает работу в ПАСЕ в ответ на это решение.