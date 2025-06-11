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Премьер Грузии находится с официальным визитом в Венгрии

Премьер Грузии находится с официальным визитом в Венгрии Начался официальный визит в Венгрию правительственной делегации Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
В регионе
11 июня 2025 г. 18:50
Премьер Грузии находится с официальным визитом в Венгрии

Начался официальный визит в Венгрию правительственной делегации Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает Report со ссылкой на Администрацию правительства Грузии, во дворце премьер-министра Венгрии уже состоялась официальная церемония встречи грузинской делегации.

Грузинского премьера встречал его венгерский коллега Виктор Орбан. Были исполнены государственные гимны двух стран. Премьеры Грузии и Венгрии представили друг другу членов кабмина правительства.

"В рамках официального визита запланирована встреча один на один между Ираклием Кобахидзе и Виктором Орбаном. Также состоятся двухсторонние переговоры между членами правительств двух стран, после чего состоится заседание Грузино-венгерской межправительственной комиссии.

По завершению заседания состоится совместная пресс-конференция премьеров Грузии и Венгрии”, - говорится в заявлении.

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