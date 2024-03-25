Премьер Грузии: Надеюсь, переговоры по заключению мира между Баку и Ереваном завершатся положительно

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что переговоры по заключению мирного договора между Баку и Ереваном завершатся положительно.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Кобахидзе заявил на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в Ереване.

Грузинский премьер заверил, что Тбилиси готов сыграть в этой связи свою роль.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия твердо поддерживает стабильность и мирное сосуществование народов на Южном Кавказе.