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Премьер Грузии: Надеюсь, переговоры по заключению мира между Баку и Ереваном завершатся положительно

Премьер Грузии: Надеюсь, переговоры по заключению мира между Баку и Ереваном завершатся положительно
В регионе
25 марта 2024 г. 15:40
Премьер Грузии: Надеюсь, переговоры по заключению мира между Баку и Ереваном завершатся положительно

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что переговоры по заключению мирного договора между Баку и Ереваном завершатся положительно.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Кобахидзе заявил на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в Ереване.

Грузинский премьер заверил, что Тбилиси готов сыграть в этой связи свою роль.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия твердо поддерживает стабильность и мирное сосуществование народов на Южном Кавказе.

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Версия на английском языке PM of Georgia hopes negotiations on Baku-Yerevan peace treaty to end positively
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Gürcüstan regionda sülhün təmin olunmasında müsbət rol oynamağa hazırdır

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