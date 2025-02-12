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Премьер Грузии: Мы должны тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию

Премьер Грузии: Мы должны тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию Необходимо тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию.
В регионе
12 февраля 2025 г. 19:07
Премьер Грузии: Мы должны тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию

Необходимо тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами в Дубае.

Он заявил, что процессы, ранее финансируемые США, сегодня в основном осуществляются за счет Европы:

"Ни одна из европейских структур не может поддерживать и финансировать революционные процессы – мы должны выступить против этого. В ближайшем будущем будет представлен новый законопроект, предусматривающий дальнейшее совершенствование законодательства о прозрачности".

По его словам, этот шаг внесет дополнительный вклад в укрепление суверенитета Грузии.

"Мы должны тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию, поскольку этот фонд финансировал радикальные и революционные процессы. Это совершенно неприемлемая практика. Все, особенно Европейский союз, должны уважать нашу независимость и суверенитет", – заявил И.Кобахидзе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: Avropa Demokratiya Fondunun fəaliyyətini dərindən araşdırmalıyıq

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