Премьер Грузии: Мы должны тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию

Необходимо тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами в Дубае.
Он заявил, что процессы, ранее финансируемые США, сегодня в основном осуществляются за счет Европы:
"Ни одна из европейских структур не может поддерживать и финансировать революционные процессы – мы должны выступить против этого. В ближайшем будущем будет представлен новый законопроект, предусматривающий дальнейшее совершенствование законодательства о прозрачности".
По его словам, этот шаг внесет дополнительный вклад в укрепление суверенитета Грузии.
"Мы должны тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию, поскольку этот фонд финансировал радикальные и революционные процессы. Это совершенно неприемлемая практика. Все, особенно Европейский союз, должны уважать нашу независимость и суверенитет", – заявил И.Кобахидзе.