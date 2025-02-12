Премьер Грузии: Мы должны тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию

Необходимо тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию.

Необходимо тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами в Дубае.

Он заявил, что процессы, ранее финансируемые США, сегодня в основном осуществляются за счет Европы:

"Ни одна из европейских структур не может поддерживать и финансировать революционные процессы – мы должны выступить против этого. В ближайшем будущем будет представлен новый законопроект, предусматривающий дальнейшее совершенствование законодательства о прозрачности".

По его словам, этот шаг внесет дополнительный вклад в укрепление суверенитета Грузии.

"Мы должны тщательно изучить деятельность Европейского фонда за демократию, поскольку этот фонд финансировал радикальные и революционные процессы. Это совершенно неприемлемая практика. Все, особенно Европейский союз, должны уважать нашу независимость и суверенитет", – заявил И.Кобахидзе.