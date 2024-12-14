Премьер Грузии: Избрание Кавелашвили президентом снизит уровень поляризации в стране

Избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии снизит уровень поляризации в стране.

Избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии снизит уровень поляризации в стране.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Я уверен, что избрание Михаила Кавелашвили на эту важную должность внесет очень важный вклад в укрепление грузинской государственности и нашего суверенитета, а также в ликвидацию радикализма и снижение поляризации. Уже более двадцати лет в Грузии не было патриотичного и ментально и психологически уравновешенного президента. В этом плане президентство Михаила Кавелашвили станет поворотным моментом для нашей страны", - сказал Кобахидзе.

По его словам, во главе с Кавелашвили институт президента вернется к своей конституционной миссии и достоинству.

Напомним, что избирательная коллегия 14 декабря избрала Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии. Его инаугурация пройдет 29 декабря.