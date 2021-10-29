О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине Передача грузинской стороной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы исключены.
В регионе
29 октября 2021 г. 00:18
Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

Передача грузинской стороной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы исключены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

"Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - сказал Гарибашвили.​​​

Глава грузинского правительства также добавил, что передача экс-президента Украине или его досрочное освобождение будут означать, что "власть не уважает законов страны".

Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили
Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
27 октября 2021 г. 15:42
Посол: Египет готов содействовать разминированию Карабаха
Посол: Египет готов содействовать разминированию Карабаха
27 октября 2021 г. 14:54
Критерий нуждаемости в Азербайджане повысят до 200 манатов в будущем году
Критерий нуждаемости в Азербайджане повысят до 200 манатов в будущем году
27 октября 2021 г. 12:57
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
25 октября 2021 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi