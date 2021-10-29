Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

Передача грузинской стороной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы исключены.

Передача грузинской стороной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы исключены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

"Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - сказал Гарибашвили.​​​

Глава грузинского правительства также добавил, что передача экс-президента Украине или его досрочное освобождение будут означать, что "власть не уважает законов страны".