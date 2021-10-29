Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

Передача грузинской стороной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы исключены.
"Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - сказал Гарибашвили.
Глава грузинского правительства также добавил, что передача экс-президента Украине или его досрочное освобождение будут означать, что "власть не уважает законов страны".
Ираклий Гарибашвили