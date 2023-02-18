Премьер Грузии и главком ОВС НАТО обсудили поддержку республики со стороны США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи осудили усиление военной помощи республике со стороны США.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи осудили усиление военной помощи республике со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"На встрече речь зашла о поддержке со стороны США увеличения оборонных возможностей Грузии и была отмечена роль страны в системе евроатлантической безопасности. Глава правительства поблагодарил генерала за поддержку процесса евроатлантической интеграции страны", - говорится в сообщении.

Встреча Гарибашвили и Каволи состоялась в Мюнхене на полях конференции по безопасности. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества Грузии и США в военной сфере.