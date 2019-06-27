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Премьер Грузии и глава МВД выступят с заявлениями для печати

Премьер Грузии и глава МВД выступят с заявлениями

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, отставки которого требуют, проведет встречу с журналистами телеканалов страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, на запланированной сегодня в 20:00 в министерстве внутренних дел встрече министр сделает заявление о происходящих в последнее время в стране процессах. 

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе также назначил брифинг. На запланированной сегодня в 19:00 встрече с представителями медиа глава правительства прокомментирует происходящие в стране последние события. 

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