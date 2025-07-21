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Премьер Грузии и глава МВД Армении отметили важность установления мира в регионе

Премьер Грузии и глава МВД Армении отметили важность установления мира в регионе Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян в ходе переговоров в Тбилиси отметили важность установления прочного мира на Южном Кавказе.
В регионе
21 июля 2025 г. 14:46
Премьер Грузии и глава МВД Армении отметили важность установления мира в регионе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян в ходе переговоров в Тбилиси отметили важность установления прочного мира на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"В этом контексте было положительно оценено завершение переговоров о заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выражена надежда на его подписание в ближайшее время. Премьер-министр вновь подтвердил готовность правительства Грузии и впредь содействовать диалогу и обеспечению мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении правительства.

На встрече были обсуждены дружественные и добрососедские отношения между Грузией и Арменией, а также тесное и эффективное сотрудничество правоохранительных органов двух стран.

Кроме того, грузинские СМИ сообщают о том, что Грузия и Армения подписали соглашение о реадмиссии лиц, проживающих в двух странах нелегально. Теперь страны согласны на обратный прием своих граждан, которые подлежат депортации.

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