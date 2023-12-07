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Премьер: Греция поддержит Турцию в процессе вступления в ЕС

Премьер: Греция поддержит Турцию в процессе вступления в ЕС Греция решила оживить отношения с Турцией.
В регионе
7 декабря 2023 г. 17:15
Премьер: Греция поддержит Турцию в процессе вступления в ЕС

Греция решила активизировать отношения с Турцией и поддержать ее усилия по вступлению в ЕС.

Как сообщает Report, такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы будем поддерживать Турцию в процессе ее вступления в ЕС. Мы только что подписали декларацию о добрососедстве", - сказал Мицотакис.

Он добавил, что будет восстановлено 7-дневное безвизовое посещение для граждан Турции 10 островов в Эгейском море.

"Я считаю, что мы подошли к концу напряженных отношений. Две сопредельные страны должны действовать совместно. Мы должны создать прекрасное будущее" - отметил Мицотакис.

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Версия на английском языке Greek Prime Minister vows to support Türkiye in EU accession process
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Yunanıstan Aİ-yə üzvlük prosesində Türkiyəni dəstəkləyəcək”

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