Премьер: Греция поддержит Турцию в процессе вступления в ЕС

Греция решила оживить отношения с Турцией.

Греция решила активизировать отношения с Турцией и поддержать ее усилия по вступлению в ЕС.

Как сообщает Report, такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы будем поддерживать Турцию в процессе ее вступления в ЕС. Мы только что подписали декларацию о добрососедстве", - сказал Мицотакис.

Он добавил, что будет восстановлено 7-дневное безвизовое посещение для граждан Турции 10 островов в Эгейском море.

"Я считаю, что мы подошли к концу напряженных отношений. Две сопредельные страны должны действовать совместно. Мы должны создать прекрасное будущее" - отметил Мицотакис.