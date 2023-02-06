Премьер Греции выразил соболезнования президенту Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства Греции.

Это первый телефонный разговор главы греческого правительства и турецкого лидера после ухудшения отношений между двумя странами в мае 2022 года.

"Премьер-министр выразил скорбь по поводу разрушительного землетрясения в Турции, передал Эрдогану слова поддержки и соболезнования правительства и народа Греции в связи с жертвами", - говорится в сообщении.

Мицотакис подтвердил готовность Греции немедленно оказать Турции всевозможную помощь для преодоления последствий стихийного бедствия.

"Эрдоган поблагодарил премьер-министра за поддержку и незамедлительную помощь", - отмечается в сообщении.