О нас

Премьер Греции планирует посетить Турцию в мае

Премьер Греции планирует посетить Турцию в мае Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис намерен посетить Анкару в мае в ответ на визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины в декабре прошлого года.
В регионе
30 января 2024 г. 17:05
Премьер Греции планирует посетить Турцию в мае

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис намерен посетить Анкару в мае в ответ на визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины в декабре прошлого года.

Как передает Report, об этом премьер Греции заявил радиостанции Skai 100.3.

"Мы сделали очень важные шаги в направлении сближения двух стран. Греко-турецкие отношения находятся на пути к нормализации, и мы должны сохранить эти достижения", - сказал Мицотакис.

Последние три года между Грецией и Турцией был беспрецедентный по продолжительности кризис, при этом он постоянно обострялся.

Снизить напряженность удалось после разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года - Мицотакис сразу позвонил Эрдогану и пообещал всяческую помощь в преодолении последствий землетрясения. В свою очередь Турция выразила соболезнования после железнодорожной катастрофы в Греции. Это позволило создать новый климат в отношениях двух стран.

В Афинах 7 декабря 2023 года прошли переговоры Эрдогана с Мицотакисом и состоялось заседание Высшего совета сотрудничества. По итогам были подписаны Декларация о дружественных отношениях и добрососедстве и 15 документов – соглашений, меморандумов, совместных деклараций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunanıstanın baş naziri Türkiyəyə səfər etməyi planlaşdırır

Самое важное

Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi