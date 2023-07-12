О нас

Премьер Эстонии: Вступление Украины в НАТО возможно только после завершения войны

Премьер Эстонии: Вступление Украины в НАТО возможно только после завершения войны Все союзники НАТО хотят быть причастными к содействию вступления Украины в Альянс, но это возможно только после завершения войны.
В регионе
12 июля 2023 г. 11:04
Премьер Эстонии: Вступление Украины в НАТО возможно только после завершения войны

Все союзники НАТО хотят быть причастными к содействию вступления Украины в Альянс, но это возможно только после завершения войны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Сейчас это двусторонние соглашения, которые Украина заключила с разными странами. Поэтому мы предоставляем Украине военную помощь, чтобы помочь ей защищаться. Это то, что мы делаем. Имея эти договоренности на бумаге, Украина уверена в том, что при смене власти в любой стране - а вы знаете, что у нас скоро выборы - это не повлияет на ее обязательства. Это очень важно", - сказала Каллас.

Она отметила, что "разница между Россией и демократическими странами как раз состоит в том, что мы придерживаемся своего слова".

"Кроме того, это очень важно для решений, принятых вчера. Все союзники хотят быть причастными и способствовать вступлению Украины в НАТО", - подчеркнула премьер.

Премьер Эстонии подчеркнула, что НАТО уже согласовало процесс вступления Украины, и министры иностранных дел будут ежегодно оценивать достигнутый Киевом прогресс.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Армен Григорян: Вопрос непредоставления РФ оружия и боеприпасов остается в повестке
Армен Григорян: Вопрос непредоставления РФ оружия и боеприпасов остается в повестке
12 июля 2023 г. 11:37
Предотвращен взрыв на газопроводе в Самарской области
Предотвращен взрыв на газопроводе в Самарской области
12 июля 2023 г. 10:41
В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в фюзеляж
В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в фюзеляж
12 июля 2023 г. 10:31
ISW: ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге
ISW: ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге
12 июля 2023 г. 09:54
Во время провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий
Во время провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий
12 июля 2023 г. 09:52
Армен Григорян обсудил с представителем Минобороны США реформы в ВС Армении
Армен Григорян обсудил с представителем Минобороны США реформы в ВС Армении
12 июля 2023 г. 09:36
Мевлют Чавушоглу назначен на новую должность
Мевлют Чавушоглу назначен на новую должность
12 июля 2023 г. 09:35
В Армении суды остались без адвокатов
В Армении суды остались без адвокатов
12 июля 2023 г. 07:27
Джевдет Йылмаз: Зарплата Эрдогана ниже, чем у депутатов и замминистров
Джевдет Йылмаз: Зарплата Эрдогана ниже, чем у депутатов и замминистров
12 июля 2023 г. 06:56
ООН: К 2050 году население Армении уменьшится на 300 тысяч человек
ООН: К 2050 году население Армении уменьшится на 300 тысяч человек
12 июля 2023 г. 05:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi