Премьер Эстонии: Вступление Украины в НАТО возможно только после завершения войны

Все союзники НАТО хотят быть причастными к содействию вступления Украины в Альянс, но это возможно только после завершения войны.

Все союзники НАТО хотят быть причастными к содействию вступления Украины в Альянс, но это возможно только после завершения войны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Сейчас это двусторонние соглашения, которые Украина заключила с разными странами. Поэтому мы предоставляем Украине военную помощь, чтобы помочь ей защищаться. Это то, что мы делаем. Имея эти договоренности на бумаге, Украина уверена в том, что при смене власти в любой стране - а вы знаете, что у нас скоро выборы - это не повлияет на ее обязательства. Это очень важно", - сказала Каллас.

Она отметила, что "разница между Россией и демократическими странами как раз состоит в том, что мы придерживаемся своего слова".

"Кроме того, это очень важно для решений, принятых вчера. Все союзники хотят быть причастными и способствовать вступлению Украины в НАТО", - подчеркнула премьер.

Премьер Эстонии подчеркнула, что НАТО уже согласовало процесс вступления Украины, и министры иностранных дел будут ежегодно оценивать достигнутый Киевом прогресс.