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Премьер Эстонии: Членство в НАТО будет единственной гарантией безопасности для Киева

Премьер Эстонии: Членство в НАТО будет единственной гарантией безопасности для Киева Вступление Украины в НАТО будет единственной по-настоящему рабочей гарантией безопасности для Киева.
В регионе
5 июля 2023 г. 10:59
Премьер Эстонии: Членство в НАТО будет единственной гарантией безопасности для Киева

Вступление Украины в НАТО будет единственной по-настоящему рабочей гарантией безопасности для Киева.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

По ее словам, членство в НАТО поможет в поддержании безопасности Украины.

"Нам нужны практичные, конкретные шаги на пути к членству в НАТО. Мне кажется, что разговоры о гарантиях безопасности в действительности только размывают картину", - отметила она.

По мнению премьер-министра, вступление Украины в Альянс может обойтись дешевле, в отличие от других вариантов, при этом гарантируя безопасность стране.

Подобные меры, как двусторонние соглашения по безопасности и продолжение финансовой и военной помощи, предлагаемые странами-членами НАТО, могут оказаться недостаточными, уверена Каллас.

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