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Премьер-министр Чехии заразился коронавирусом

Премьер-министр Чехии заразился коронавирусом Премьер-министр Чехии Петр Фиала получил положительный результат теста на коронавирус и предстоящую неделю будет находиться дома на самоизоляции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.
В регионе
29 марта 2022 г. 13:09
Премьер-министр Чехии заразился коронавирусом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала получил положительный результат теста на коронавирус и предстоящую неделю будет находиться дома на самоизоляции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID, - отметил он. - Сейчас меня, конечно же, ждет семидневная самоизоляция. К работе я хочу вернуться как можно скорее. Хочу [начать работать] из дома".

Коронавирусом за время пандемии заразились 3 799 158 жителей 10-миллионной Чехии. Умерли 39 610 из них.

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Версия на английском языке Czech PM tests positive for COVID-19
Версия на азербайджанском языке Çexiyanın Baş naziri koronavirusa yoluxub

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