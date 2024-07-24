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Премьер Чехии: К концу года будет поставлено 500 тыс. снарядов

Премьер Чехии: К концу года будет поставлено 500 тыс. снарядов Чехия до конца 2024 года поставит Украине приблизительно 500 тыс. боеприпасов в рамках своей инициативы.
В регионе
24 июля 2024 г. 15:27
Премьер Чехии: К концу года будет поставлено 500 тыс. снарядов

Чехия до конца 2024 года поставит Украине приблизительно 500 тыс. боеприпасов в рамках своей инициативы.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Поставки будут продолжаться прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы, до конца года украинской армии будет поставлено около 500 тыс. единиц боеприпасов калибра 155 мм", - заявил он.

При этом премьер заверил что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов крупных калибров других видов.

На днях глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о том, что в Украину в июле и августе должны поступить еще 100 тыс. единиц боеприпасов по чешской программе военных закупок для Киева по всему миру.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyanın Baş naziri: İlin sonuna qədər Ukraynaya 500 min mərmi tədarük ediləcək

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