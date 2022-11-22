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Премьер Беларуси отправился с официальным визитом в Иран и Сирию

Премьер Беларуси отправился с официальным визитом в Иран и Сирию Глава белорусского правительства Роман Головченко во вторник направился с официальным визитом в Иран и Сирию.
В регионе
22 ноября 2022 г. 09:15
Премьер Беларуси отправился с официальным визитом в Иран и Сирию

Глава белорусского правительства Роман Головченко во вторник направился с официальным визитом в Иран и Сирию.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Совмина Беларуси.

"Программой предусмотрены переговоры с руководством стран, участие в белорусско-иранском бизнес-форуме, а также посещение ряда предприятий", - говорится в сообщении.

Ранее Головченко на встрече с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Реза Фатеми Амином высказал мнение, что Беларуси и Ирану нужно "по-новому посмотреть на отношения".

По его словам, у Беларуси и Ирана уже налажено очень хорошее и конструктивное взаимодействие на политическом уровне. Странам необходимо приложить усилия, чтобы увеличить товарооборот, открыть новые сферы и расширить сотрудничество в области высоких технологий.

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Версия на английском языке Belarus PM leaves for official visit to Iran, Syria

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