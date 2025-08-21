О нас

Пашинян: Не собираемся создавать препятствия для прямой связи между Азербайджаном и Нахчываном

Армяно-американская компания не будет контролировать дорогу, проходящую через Сюник, а будет управлять ею.
В регионе
21 августа 2025 г. 12:48
Пашинян: Не собираемся создавать препятствия для прямой связи между Азербайджаном и Нахчываном

Армяно-американская компания не будет контролировать дорогу, проходящую через Сюник, а будет управлять ею.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, на этом маршруте будет реализовано бизнес-управление.

Касаясь проекта Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа") премьер-министр отметил, что армянская сторона "никогда не говорила, что собирается создавать препятствия для сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой".

"Принципы, упомянутые в Вашингтонской декларации, подчеркивают преимущество Азербайджана в наличии связи, а также преимущество Армении, как внутри страны, так и на международном уровне", - заявил Пашинян.

Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan-ABŞ şirkəti Sünikdən keçən yolu idarə edəcək
Версия на английском языке PM: Armenian-American company to manage, not control, road passing through Syunik

