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Премьер: Армения приняла решение построить модульную АЭС

Премьер: Армения приняла решение построить модульную АЭС Власти Армении приняли стратегическое решение по строительству новой АЭС – это будет модульная станция.
В регионе
18 сентября 2024 г. 12:35
Премьер: Армения приняла решение построить модульную АЭС

Власти Армении приняли стратегическое решение по строительству новой АЭС – это будет модульная станция.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на втором Всемирном армянском саммите.

По его словам, проект должен учитывать все возможные риски, чтобы и внутри страны, и в сопредельных странах новая станция не расценивалась как экологическая угроза.

Поэтому причина, по которой выбор пал именно на вариант модульной АЭС, заключается в минимальных последствиях возможных аварий. Эти аварии будут локальными и не будут нести никакой угрозы для окружающей среды

Он отметил, что страна-поставщик технологии пока не выбрана: Армения ведет обсуждения с партнерами.

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