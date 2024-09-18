Премьер: Армения приняла решение построить модульную АЭС

Власти Армении приняли стратегическое решение по строительству новой АЭС – это будет модульная станция.

Власти Армении приняли стратегическое решение по строительству новой АЭС – это будет модульная станция.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на втором Всемирном армянском саммите.

По его словам, проект должен учитывать все возможные риски, чтобы и внутри страны, и в сопредельных странах новая станция не расценивалась как экологическая угроза.

Поэтому причина, по которой выбор пал именно на вариант модульной АЭС, заключается в минимальных последствиях возможных аварий. Эти аварии будут локальными и не будут нести никакой угрозы для окружающей среды

Он отметил, что страна-поставщик технологии пока не выбрана: Армения ведет обсуждения с партнерами.