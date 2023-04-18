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Премьер Армении заявил о высокой вероятности нормализации отношений с Турцией

Премьер Армении заявил о высокой вероятности нормализации отношений с Турцией Существует высокая вероятность установления нормальных отношений между Арменией и Турцией.
В регионе
18 апреля 2023 г. 12:23
Премьер Армении заявил о высокой вероятности нормализации отношений с Турцией

Существует высокая вероятность установления нормальных отношений между Арменией и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Возможность нормализации возросла благодаря недипломатическим и неполитическим факторам – человеческими ценностям, когда Армения логически решила откликнуться на разрушительное землетрясение в Турции. В свою очередь Турция не открыла бы мост Маргара для наших грузов, если бы не верила в нашу искренность", - сказал он.

По его словам, десятки армянских флагов, развевающихся перед зданием МИД в рамках визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Анкару, "не только церемониальный атрибут, а удивительный факт, что может быть надежда там, где царит отчаяние".

Пашинян выразил надежду, что в ближайшее время граница между Арменией и Турцией будет открыта, и это создаст основания для развития нормальных соседских отношений. "Для этого важно, чтобы в ближайшие месяцы была реализована договоренность об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами", - сказал он.

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