Премьер Армении заявил о высокой вероятности нормализации отношений с Турцией

Существует высокая вероятность установления нормальных отношений между Арменией и Турцией.

Существует высокая вероятность установления нормальных отношений между Арменией и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Возможность нормализации возросла благодаря недипломатическим и неполитическим факторам – человеческими ценностям, когда Армения логически решила откликнуться на разрушительное землетрясение в Турции. В свою очередь Турция не открыла бы мост Маргара для наших грузов, если бы не верила в нашу искренность", - сказал он.

По его словам, десятки армянских флагов, развевающихся перед зданием МИД в рамках визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Анкару, "не только церемониальный атрибут, а удивительный факт, что может быть надежда там, где царит отчаяние".



Пашинян выразил надежду, что в ближайшее время граница между Арменией и Турцией будет открыта, и это создаст основания для развития нормальных соседских отношений. "Для этого важно, чтобы в ближайшие месяцы была реализована договоренность об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами", - сказал он.