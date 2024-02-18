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Пашинян: Ереван привержен ранее достигнутым с Баку договоренностям

Пашинян: Ереван привержен ранее достигнутым с Баку договоренностям Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван остается приверженным ранее достигнутым с Баку договоренностям.
В регионе
18 февраля 2024 г. 22:42
Пашинян: Ереван привержен ранее достигнутым с Баку договоренностям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван остается приверженным ранее достигнутым с Баку договоренностям.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил на встрече с представителями армянской общины в Германии.

Армянский премьер назвал это одним из главных итогов встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене.

"На столе был важный вопрос. Подтверждают ли стороны ранее достигнутые договоренности, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе. Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договоренностям", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что уже достигнуты договоренности в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений, делимитации границ и проведения переговоров по мирному договору.

"Мы договорились с президентом Ильхамом Алиевым, что в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, после чего состоится также очередная встреча комиссии по демаркации и делимитации границы между странами", - добавил глава армянского кабмина.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan İrəvan və Bakının əvvəllər əldə edilmiş razılaşmalara sadiq olduğunu bildirib

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