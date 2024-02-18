Пашинян: Ереван привержен ранее достигнутым с Баку договоренностям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван остается приверженным ранее достигнутым с Баку договоренностям.
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Армянский премьер назвал это одним из главных итогов встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене.
"На столе был важный вопрос. Подтверждают ли стороны ранее достигнутые договоренности, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе. Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договоренностям", - сказал Пашинян.
Он также отметил, что уже достигнуты договоренности в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений, делимитации границ и проведения переговоров по мирному договору.
"Мы договорились с президентом Ильхамом Алиевым, что в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, после чего состоится также очередная встреча комиссии по демаркации и делимитации границы между странами", - добавил глава армянского кабмина.