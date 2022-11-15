Премьер Армении весной хочет провести референдум по изменениям в Конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается провести референдум по изменениям в Конституции в марте-апреле 2023 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается провести референдум по изменениям в Конституции в марте-апреле 2023 года.

Как передает Report, об этом пишет газета "Паст", ссылаясь на свои источники.

"Соответствующим ведомствам поручено провести подготовительные работы. Венецианская комиссия уже прислала заключение по основным предложениям, где указано на наличие достаточно спорных, даже антиконституционных положений", - отметили источники.

Газета пишет, что Пашинян заявил своим соратникам, что только он решает, когда и с какими изменениями будет проведен референдум.

"Как бы некоторые круги не настаивали на переходе к полупрезидентской форме правления, Пашинян решил, что в Армении должна продолжать действовать парламентская система", - отмечает издание.