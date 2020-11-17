Премьер Армении уволил замглавы МИД Шаварша Кочаряна

Ранее от должности был освобожден глава армянского МИД Зограб Мнацаканян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении с занимаемой должности заместителя министра иностранных дел республики Шаварша Кочаряна. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба кабмина Армении.

"Руководствуясь законом "Об общественной службе", Шаварша Кочаряна освободить от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения", - говорится в указе премьер-министра.

Президент Армении Армен Саркисян 16 ноября по предложению Пашиняна освободил от должности главу МИД Зограба Мнацаканяна.

Шаварш Кочарян был назначен заместителем руководителя внешнеполитического ведомства Армении в 2008 году. Среди прочих сфер, он также курировал работу армянских дипломатов по линии Евразийского экономического союза.