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Премьер Армении и министр обороны Франции обсудили сотрудничество в сфере обороны

Премьер Армении и министр обороны Франции обсудили сотрудничество в сфере обороны Шаги, реализуемые Арменией и Францией для развития сотрудничества в области обороны, обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
В регионе
23 февраля 2024 г. 14:57
Премьер Армении и министр обороны Франции обсудили сотрудничество в сфере обороны

Шаги, реализуемые Арменией и Францией для развития сотрудничества в области обороны, обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Франция одной из первых откликнулась на решение Еревана диверсифицировать связи в области безопасности", - отметил Пашинян в ходе встречи с французской делегацией во главе с Лекорню в Ереване.

Стороны подчеркнули важность армяно-французского сотрудничества в рамках реформ в ВС Армении, включая военное образование, боевую подготовку и другие направления.

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Версия на английском языке Armenian PM receives French defense minister

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