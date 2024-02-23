Премьер Армении и министр обороны Франции обсудили сотрудничество в сфере обороны

Шаги, реализуемые Арменией и Францией для развития сотрудничества в области обороны, обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Шаги, реализуемые Арменией и Францией для развития сотрудничества в области обороны, обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Франция одной из первых откликнулась на решение Еревана диверсифицировать связи в области безопасности", - отметил Пашинян в ходе встречи с французской делегацией во главе с Лекорню в Ереване.

Стороны подчеркнули важность армяно-французского сотрудничества в рамках реформ в ВС Армении, включая военное образование, боевую подготовку и другие направления.