Премьер Армении принял британского госминистра по европейскому региону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял госминистра Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял госминистра Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ

Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Соединенным Королевством носят активный характер, подчеркнул важность состоявшегося на днях первого заседания Стратегического диалога Армения-Великобритания и выразил уверенность, что армяно-британское сотрудничество имеет большой потенциал и взаимные визиты на высоком уровне будут способствовать его полноценной реализации.

Докерти подчеркнул, что недавний официальный визит главы МИД Арарата Мирзояна в Великобританию придал новый импульс расширению и углублению двусторонних связей и подчеркнул заинтересованность Великобритании в углублении сотрудничества с Арменией.