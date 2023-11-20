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Премьер Армении принял британского госминистра по европейскому региону

Премьер Армении принял британского госминистра по европейскому региону Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял госминистра Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.
В регионе
20 ноября 2023 г. 17:19
Премьер Армении принял британского госминистра по европейскому региону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял госминистра Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ

Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Соединенным Королевством носят активный характер, подчеркнул важность состоявшегося на днях первого заседания Стратегического диалога Армения-Великобритания и выразил уверенность, что армяно-британское сотрудничество имеет большой потенциал и взаимные визиты на высоком уровне будут способствовать его полноценной реализации.

Докерти подчеркнул, что недавний официальный визит главы МИД Арарата Мирзояна в Великобританию придал новый импульс расширению и углублению двусторонних связей и подчеркнул заинтересованность Великобритании в углублении сотрудничества с Арменией.

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Версия на английском языке Pashinyan receives UK minister for Europe
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət nazirini qəbul edib

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