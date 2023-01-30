Премьер Армении примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС в Алматы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане. Делегация во главе с Пашиняном отправится в Алматы 2 февраля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане. Делегация во главе с Пашиняном отправится в Алматы 2 февраля.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Алматы 2-3 февраля 2023 года.

Помимо глав правительств стран ЕАЭС и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, также приглашены и представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генсек СНГ и руководители Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития.

Повестка дня заседания Межправсовета охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.

3 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty.