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Премьер Армении прибыл в Бульбоака для участия в саммите ЕПС

Премьер Армении прибыл в Бульбоака для участия в саммите ЕПС Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в село Бульбоака (Молдова) для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).
В регионе
1 июня 2023 г. 12:23
Премьер Армении прибыл в Бульбоака для участия в саммите ЕПС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в село Бульбоака (Молдова) для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что на полях саммита запланированы двусторонние переговоры с международными партнерами.

В столице Молдовы также состоится пятисторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Франции, Германии Ильхама Алиева, Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьера Армении Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Armenian PM arrives in Bulboaca to attend European Political Communty summit

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