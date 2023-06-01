Премьер Армении прибыл в Бульбоака для участия в саммите ЕПС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в село Бульбоака (Молдова) для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в село Бульбоака (Молдова) для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что на полях саммита запланированы двусторонние переговоры с международными партнерами.

В столице Молдовы также состоится пятисторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Франции, Германии Ильхама Алиева, Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьера Армении Никола Пашиняна.