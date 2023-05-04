Премьер Армении прибыл с визитом в Чехию

Премьер-министр Армении с супругой Анной Акопян прибыл с визитом в Прагу.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Во второй половине дня глава армянского правительства проведет переговоры с чешским коллегой Петром Фиалой. Сначала состоится встреча тет-а-тет, затем переговоры продолжатся в расширенном составе. По итогам обсуждений премьер-министры двух стран выступят с заявлениями для СМИ.
Затем Пашинян встретится с президентом Чехии Петром Павлом, председателем Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Маркетой Пекаровой-Адамовой, а также спикером Сената страны Милошем Выстрчилом.
Глава правительства Армении также посетит Центр трансатлантических отношений.