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Премьер Армении прибыл с визитом в Чехию

Премьер Армении прибыл с визитом в Чехию Премьер-министр Армении с супругой Анной Акопян прибыл с визитом в Прагу.
В регионе
4 мая 2023 г. 13:10
Премьер Армении прибыл с визитом в Чехию

Премьер-министр Армении с супругой Анной Акопян прибыл с визитом в Прагу.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Во второй половине дня глава армянского правительства проведет переговоры с чешским коллегой Петром Фиалой. Сначала состоится встреча тет-а-тет, затем переговоры продолжатся в расширенном составе. По итогам обсуждений премьер-министры двух стран выступят с заявлениями для СМИ.

Затем Пашинян встретится с президентом Чехии Петром Павлом, председателем Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Маркетой Пекаровой-Адамовой, а также спикером Сената страны Милошем Выстрчилом.

Глава правительства Армении также посетит Центр трансатлантических отношений.

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Версия на английском языке Prime Minister of Armenia visits Czech Republic

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