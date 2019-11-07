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Премьер Армении посетит Россию в декабре

Премьер Армении посетит Россию в декабре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию в декабре. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили  в пресс-службе МИД Армении.

Глава армянского правительства прибудет в Санкт-Петербург для участия в заседании Евразийского высшего экономического совета и неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Пока неизвестно, когда состоится официальный визит Пашиняна в Россию. По некоторым данным, он может состояться весной 2020 года.

Последний официальный визит главы Армении в Российскую Федерацию состоялся в марте 2017 года, когда президент Серж Саргсян с официальным визитом посетил Москву.

Декабрьский рабочий визит Пашиняна в Россию будет десятым по счету с момента его вступления в должность.

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