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Премьер Армении посетил мечеть Султанахмет в Стамбуле

Премьер Армении посетил мечеть Султанахмет в Стамбуле Премьер Армении посетил мечеть Султанахмет в Стамбуле
В регионе
20 июня 2025 г. 19:37
Премьер Армении посетил мечеть Султанахмет в Стамбуле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил мечеть Султанахмет в Стамбуле.

Как сообщает Report, об этом он написал на своих страницах в социальных сетях.

"Я посетил Голубую мечеть [Султанахмет] в Стамбуле", - написал он.

Отметим, что сегодня Пашинян находится в Турции с первым рабочим визитом по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пашиняна в поездке сопровождают глава МИД Арарат Мирзоян, заместитель главы МИД Ваан Костанян, вице-спикер парламента, специальный представитель Армении в процессе нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Позже сегодня в Стамбуле состоится встреча Пашиняна с турецким лидером.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоErmənistanın baş naziri İstanbulda Göy Məscidi ziyarət edib

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