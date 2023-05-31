Премьер Армении отправился в Кишинев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в среду отправился с рабочим визитом в Молдову.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в среду отправился с рабочим визитом в Молдову.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Кишиневе он примет участие во втором саммите Европейского политического сообщества. На полях саммита запланированы двусторонние переговоры с международными партнерами.

В столице Молдовы также состоится пятисторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Франции, Германии Ильхама Алиева, Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьера Армении Никола Пашиняна.