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Премьер Армении отправился в Кишинев

Премьер Армении отправился в Кишинев Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в среду отправился с рабочим визитом в Молдову.
В регионе
31 мая 2023 г. 15:59
Премьер Армении отправился в Кишинев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в среду отправился с рабочим визитом в Молдову.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Кишиневе он примет участие во втором саммите Европейского политического сообщества. На полях саммита запланированы двусторонние переговоры с международными партнерами.

В столице Молдовы также состоится пятисторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Франции, Германии Ильхама Алиева, Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьера Армении Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Armenian PM leaves for Chisinau
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Moldovaya yola düşüb

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