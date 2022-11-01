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Премьер Армении отправился с рабочим визитом в Иран

Премьер Армении отправился с рабочим визитом в Иран Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник отправился с рабочим визитом в Иран.
В регионе
1 ноября 2022 г. 09:35
Премьер Армении отправился с рабочим визитом в Иран
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник отправился с рабочим визитом в Иран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Иран. В Тегеране состоится встреча премьер-министра с президентом Ирана Эбрахимом Раиси", - говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе посещения РА пригласил армянскую делегацию во главе с премьер-министром в Тегеран.

В последний раз Пашинян посещал Иран с рабочим визитом в августе 2021 года.

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Версия на английском языке Armenian PM heads to Iran for working visit
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan İrana gedib

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