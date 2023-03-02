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Премьер Армении отправился с рабочим визитом в Германию

Премьер Армении отправился с рабочим визитом в Германию Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился в Германию с рабочим двухдневным визитом.
В регионе
2 марта 2023 г. 09:57
Премьер Армении отправился с рабочим визитом в Германию

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился в Германию с рабочим двухдневным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба правительства.

После завершения переговоров премьер Армении и канцлер ФРГ Олаф Шольц встретятся с представителями СМИ, чтобы подвести итоги встречи.

Сообщается, что 2 марта Пашинян посетит Германский совет по международным отношениям. На 3 марта запланирована встреча армянского премьера с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В рамках визита предусмотрен также ряд других встреч.

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