Премьер Армении отправился с рабочим визитом в Германию

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился в Германию с рабочим двухдневным визитом.

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился в Германию с рабочим двухдневным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба правительства.

После завершения переговоров премьер Армении и канцлер ФРГ Олаф Шольц встретятся с представителями СМИ, чтобы подвести итоги встречи.

Сообщается, что 2 марта Пашинян посетит Германский совет по международным отношениям. На 3 марта запланирована встреча армянского премьера с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В рамках визита предусмотрен также ряд других встреч.