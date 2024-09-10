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Премьер Армении: Открытие коммуникаций - шаг к долгосрочному миру на Южном Кавказе

Премьер Армении: Открытие коммуникаций - шаг к долгосрочному миру на Южном Кавказе Разблокирование транспортных коммуникаций является важным шагом к долгосрочному миру на Южном Кавказе.
В регионе
10 сентября 2024 г. 11:04
Премьер Армении: Открытие коммуникаций - шаг к долгосрочному миру на Южном Кавказе
Никол Пашинян

Разблокирование транспортных коммуникаций является важным шагом к долгосрочному миру на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе форума "Ереванский диалог".

В связи с этим он представил армянскую инициативу "Перекресток мира".

"Эта инициатива важна, так как она обеспечивает нам железнодорожное сообщение с Ираном - стратегически важной для нас страной, а в будущем - с Турцией и Россией. Азербайджан также получает возможность железнодорожного сообщения с Турцией и Ираном", - заявил Пашинян.

Он добавил, что важным шагом является также открытие автомобильных и железнодорожных коммуникаций между западными регионами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении.

"Армения готова предоставить эту возможность, хотя Нахчыван уже имеет доступ к внешнему миру через Иран и Турцию", - отметил премьер-министр Армении.

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Версия на английском языке Armenia's prime minister: Opening of сommunications - a step towards long-term peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: Kommunikasiyaların açılması Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhə doğru addımdır

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