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Премьер Армении обсудил с генсеком ШОС региональное сотрудничество

Премьер Армении обсудил с генсеком ШОС региональное сотрудничество Армения заинтересована в углублении широкого регионального сотрудничества.
В регионе
7 июня 2024 г. 13:50
Премьер Армении обсудил с генсеком ШОС региональное сотрудничество

Армения заинтересована в углублении широкого регионального сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином в Ереване.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян проинформировал Мина о проекте кабмина "Перекресток мира".

В свою очередь Мин подчеркнул, что секретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией.

Собеседники обменялись мнениями о деятельности ШОС и дальнейшем сотрудничестве.

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Версия на английском языке Armenia's Pashinyan meets SCO Secretary General, discusses Crossroads of Peace project

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