Премьер Армении обсудил с генсеком ШОС региональное сотрудничество

Армения заинтересована в углублении широкого регионального сотрудничества.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином в Ереване.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян проинформировал Мина о проекте кабмина "Перекресток мира".
В свою очередь Мин подчеркнул, что секретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией.
Собеседники обменялись мнениями о деятельности ШОС и дальнейшем сотрудничестве.