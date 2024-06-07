Премьер Армении обсудил с генсеком ШОС региональное сотрудничество

Армения заинтересована в углублении широкого регионального сотрудничества.

Армения заинтересована в углублении широкого регионального сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином в Ереване.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян проинформировал Мина о проекте кабмина "Перекресток мира".

В свою очередь Мин подчеркнул, что секретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией.

Собеседники обменялись мнениями о деятельности ШОС и дальнейшем сотрудничестве.