Премьер Армении: Необходимо принять новую конституцию

В Армении необходимо принять новую конституцию путем всенародного голосования.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости проведения всенародного референдума для принятия новой Конституции Армении.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу.

По его словам, это необходимо для того, чтобы граждане страны воспринимали себя в качестве основателей конституционного порядка, существующего в стране. Премьер выразил мнение, что в настоящее время правовой порядок в Армении воспринимается как навязанный кем-то гражданам, и это является одним из важнейших препятствий прогресса в стране.

Он заявил, что все предыдущие референдумы, проведенные для принятия действующей конституции, по крайней мере, в общественном восприятии имеют серьезнейшую нехватку легитимности.

О дате проведения референдума он не сообщил.