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Премьер Армении не задекларировал дорогостоящие часы

Премьер Армении не задекларировал дорогостоящие часы Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей ежегодной декларации о доходах, представленной в Комиссию по предотвращению коррупции, не задекларировал дорогостоящие наручные часы.
В регионе
10 мая 2023 г. 10:46
Премьер Армении не задекларировал дорогостоящие часы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей ежегодной декларации о доходах, представленной в Комиссию по предотвращению коррупции, не задекларировал дорогостоящие наручные часы.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд".

Изданию стало известно, что ранее Комиссия выявила некоторые нарушения в декларациях Пашиняна, вице-премьера и некоторых министров. Последние направили в Комиссию свои разъяснения, и сейчас структура изучает их.

Газета напоминает, что еще в ноябре 2022 г. Комиссия обратилась в Службу нацбезопасности с просьбой проверить происхождение имущества всех госчиновников и выяснить, не занимаются ли они бизнесом, не владеют ли незадекларированным движимым или недвижимым имуществом. И теперь с помощью СНБ выявлены неточности и проблематичные пункты в декларациях. Одна из этих неточностей – незадекларированные часы премьера. Зарплата главы правительства составляет 1 580 тыс. драмов (около 4 тыс. долларов по текущему курсу), он носит дорогостоящие пиджаки, супруга - дорогие украшения и ювелирные изделия, однако Комиссия по предотвращению коррупции указала только на незадекларированные часы.

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Версия на английском языке Armenian PM didn’t declare expensive watch

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