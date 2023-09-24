Премьер Армении: Инструменты армяно-российского партнерства не обеспечили нашу внешнюю безопасность

"Решение ратифицировать Римский статут было принято в декабре 2022 года, когда для всех стало очевидно, что механизмов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для защиты внешней безопасности Армении".

Решение ратифицировать Римский статут было принято в декабре 2022 года, когда для всех стало очевидно, что механизмов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для защиты внешней безопасности Армении.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, ратификация Римского статута позволит Армении в вопросе обеспечения внешней безопасности страны воспользоваться возможностями Международного уголовного суда.

В конце 2022 года Кабинет министров начал процесс ратификации Римского статуса международного уголовного суда. В марте 2023 года Конституционный суд Армении признал, что Римский статут соответствует Основному закону страны.