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Премьер Армении: Инструменты армяно-российского партнерства не обеспечили нашу внешнюю безопасность

Премьер Армении: Инструменты армяно-российского партнерства не обеспечили нашу внешнюю безопасность "Решение ратифицировать Римский статут было принято в декабре 2022 года, когда для всех стало очевидно, что механизмов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для защиты внешней безопасности Армении".
В регионе
24 сентября 2023 г. 12:56
Премьер Армении: Инструменты армяно-российского партнерства не обеспечили нашу внешнюю безопасность

Решение ратифицировать Римский статут было принято в декабре 2022 года, когда для всех стало очевидно, что механизмов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для защиты внешней безопасности Армении.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, ратификация Римского статута позволит Армении в вопросе обеспечения внешней безопасности страны воспользоваться возможностями Международного уголовного суда.

В конце 2022 года Кабинет министров начал процесс ратификации Римского статуса международного уголовного суда. В марте 2023 года Конституционный суд Армении признал, что Римский статут соответствует Основному закону страны.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş naziri: "Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq alətləri İrəvanın xarici təhlükəsizliyini təmin etmədi”

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