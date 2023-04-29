Премьер Армении и госсекретарь США провели телефонную беседу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Отмечается, что состоялся обмен мыслями о переговорном процессе Армении и Азербайджана, в том числе о предстоящей встрече глав МИД двух республик в Вашингтоне. Стороны подчеркнули последовательную работу по обеспечению стабильности и мира в регионе. Обсуждались и другие гуманитарные вопросы.