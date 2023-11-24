Премьер Армении и глава внешней разведки ФРГ обсудили сотрудничество

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя Службы внешней разведки Германии Бруно Каля.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.
В правительстве страны сообщили о том, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества профильных структур двух стран.
Пашинян и Каль обменялись мнениями о процессах в регионах, затронули широкий спектр вопросов, представляющих обоюдный интерес.
Отметим, ранее аналогичная структура была создана в Армении, Службу внешней разведки страны возглавила бывший защитник прав человека Кристине Григорян.