Премьер Армении и глава внешней разведки ФРГ обсудили сотрудничество

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя Службы внешней разведки Германии Бруно Каля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя Службы внешней разведки Германии Бруно Каля.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В правительстве страны сообщили о том, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества профильных структур двух стран.

Пашинян и Каль обменялись мнениями о процессах в регионах, затронули широкий спектр вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Отметим, ранее аналогичная структура была создана в Армении, Службу внешней разведки страны возглавила бывший защитник прав человека Кристине Григорян.