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Премьер Армении и глава внешней разведки ФРГ обсудили сотрудничество

Премьер Армении и глава внешней разведки ФРГ обсудили сотрудничество Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя Службы внешней разведки Германии Бруно Каля.
В регионе
24 ноября 2023 г. 12:29
Премьер Армении и глава внешней разведки ФРГ обсудили сотрудничество

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя Службы внешней разведки Германии Бруно Каля.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В правительстве страны сообщили о том, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества профильных структур двух стран.

Пашинян и Каль обменялись мнениями о процессах в регионах, затронули широкий спектр вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Отметим, ранее аналогичная структура была создана в Армении, Службу внешней разведки страны возглавила бывший защитник прав человека Кристине Григорян.

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Версия на английском языке Armenian PM, head of German foreign intelligence mull cooperation
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş naziri ilə Almaniya xarici kəşfiyyatının rəhbəri əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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