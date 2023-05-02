Премьер Армении и глава "Росатом" обсудили строительство нового энергоблока АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял российскую делегацию во главе с гендиректором "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял российскую делегацию во главе с гендиректором "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте премьер-министра Армении.

Они обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, строительство нового атомного энергоблока в Армении, а также продление срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

"Росатом" участвует в эксплуатации Армянской АЭС, которая находится вблизи города Мецамор (она была построена с 1969 по 1977 годы). Станция включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Для продления срока эксплуатации второго энергоблока станции до 2026 года Министерство энергетики Армении подписало с "Росатомом" в 2014 году договор о его модернизации.