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Премьер Армении и глава "Росатом" обсудили строительство нового энергоблока АЭС

Премьер Армении и глава "Росатом" обсудили строительство нового энергоблока АЭС Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял российскую делегацию во главе с гендиректором "Росатом" Алексеем Лихачевым.
В регионе
2 мая 2023 г. 17:31
Премьер Армении и глава Росатом обсудили строительство нового энергоблока АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял российскую делегацию во главе с гендиректором "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте премьер-министра Армении.

Они обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, строительство нового атомного энергоблока в Армении, а также продление срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

"Росатом" участвует в эксплуатации Армянской АЭС, которая находится вблизи города Мецамор (она была построена с 1969 по 1977 годы). Станция включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Для продления срока эксплуатации второго энергоблока станции до 2026 года Министерство энергетики Армении подписало с "Росатомом" в 2014 году договор о его модернизации.

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Версия на английском языке Armenian PM, head of Rosatom mull construction of new nuclear power unit
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş naziri və “Rosatom”un rəhbəri AES-in yeni enerji blokunun tikintisini müzakirə ediblər

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