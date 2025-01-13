Премьер Армении и глава Евросовета обсудили нормализацию между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Армении.

Пашинян поздравил его по случаю избрания на высокий пост. Он проинформировал главу Евросовета о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского мирного процесса.

Премьер Армении выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества Армения-ЕС.

Собеседники договорились продолжить диалог при удобных случаях в будущем.