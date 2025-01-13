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Премьер Армении и глава Евросовета обсудили нормализацию между Ереваном и Баку

Премьер Армении и глава Евросовета обсудили нормализацию между Ереваном и Баку Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой.
В регионе
13 января 2025 г. 16:56
Премьер Армении и глава Евросовета обсудили нормализацию между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Армении.

Пашинян поздравил его по случаю избрания на высокий пост. Он проинформировал главу Евросовета о нынешнем состоянии армяно-азербайджанского мирного процесса.

Премьер Армении выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества Армения-ЕС.

Собеседники договорились продолжить диалог при удобных случаях в будущем.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Aİ Şurasının Prezidenti ilə İrəvan və Bakı arasında normallaşmanı müzakirə edib
Версия на английском языке Armenia, European Council mull normalization between Yerevan and Baku

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