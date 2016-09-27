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    Премьеры Турции и России обсудили вопрос строительства газопровода "Турецкий поток"

    Стороны также обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым по телефону обсудили строительство газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", а также вопросы торгово-экономического взаимодействия, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым также затронули актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики, включая строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Главы правительств также обсудили график предстоящих двусторонних контактов", - говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

    В ходе беседы турецкий коллега поздравил Дмитрия Медведева с успешным проведением выборов в Государственную Думу и победой на них партии "Единая Россия". Йылдырым подчеркнул заинтересованность возглавляемого им правительства в поступательном развитии российско-турецких отношений.

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