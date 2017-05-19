Премьер Украины предложил Раде рассмотреть вопрос о недоверии правительству

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной Рады на следующей неделе рассмотреть вопрос о доверии к его правительству, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию", — заявил премьер.

Гройсман был назначен премьером 14 апреля 2016 года, в апреле уже истек год после его назначения, в связи с чем закончился "иммунитет", запрещающий отставку нынешнего кабмина.

14 апреля оппозиционная партия "Батькивщина" зарегистрировала проект постановления Верховной рады о признании неудовлетворительной деятельности правительства Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Вместе с тем, на данный момент вероятность такого развития событий крайне низка, так как коалиция в Верховной раде в целом довольна работой правительства и достаточного количества голосов для этого решение нет. При этом эксперты не исключают, что ряд политических сил попытаются сместить Гройсмана, чтобы спровоцировать очередной политический кризис на Украине и добиться досрочных парламентских выборов.