Премьер Украины: Мы планируем до 60% снизить тарифы на перевозки по портам в бассейне Черного моря

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Тбилиси. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Мы планируем до 60% снизить тарифы на перевозки по портам в бассейне Черного моря. Мы намерены сделать это с точки зрения конкурентоспособности".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на проходящей в Тбилиси международной конференции "Второй Шелковый путь".

Он выделили важность коридора Восток-Запад, отметив, что Украина внесет свою лепту в проект: "Есть очень серьезные направления по развитию сотрудничества между азиатскими, европейскими и прибалтийскими странами. Украина может стать надежным партнером в этом коридоре. Ты также поддерживаем идею премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о создании грузино-азербайджано-украинской ассоциации в сфере железнодорожных перевозок. Это сыграет важную роль в железнодорожных перевозках".

В. Гройсман отметил, что конференция сыграет важную роль в укреплении отношений Украины с Грузией и другими странами региона, и проинформировал о развитии экономики своей страны, работах, проделанных для создания зоны свободной торговой с Евросоюзом.