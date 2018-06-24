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    Премьер Турции в шутку пообещал выставить своё кресло на аукцион после выборов

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/  Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в шутку пообещал выставить своё кресло на аукцион после президентских и парламентских выборов, поскольку его должность будет упразднена. Как сообщает Report, об этом он заявил, голосуя в Измире. «Турция продолжит свой путь к новым горизонтам… А моё кресло останется у меня. Я выставлю его на аукцион», — цитирует главу правительства телеканал NTV. 

    24 июня в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы. На пост президента претендуют шесть кандидатов.

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