Премьер Турции в шутку пообещал выставить своё кресло на аукцион после выборов

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в шутку пообещал выставить своё кресло на аукцион после президентских и парламентских выборов, поскольку его должность будет упразднена. Как сообщает Report, об этом он заявил, голосуя в Измире. «Турция продолжит свой путь к новым горизонтам… А моё кресло останется у меня. Я выставлю его на аукцион», — цитирует главу правительства телеканал NTV.

24 июня в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы. На пост президента претендуют шесть кандидатов.